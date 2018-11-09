Специалисты «Нижнекамскнефтехима» выпустили в Каму молодых сазанов

Фото: предоставлено НКНХ

Специалисты отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» выпустили в Каму почти 9 тысяч молодых сазанов. Акция по восполнению рыбных ресурсов, позволит не только сохранить биологическое разнообразие водоема, но и очистить реку. Сазан питается фитопланктоном и таким образом фильтрует воду.

Место для выпуска рыбы определили в Территориальном отделе Средневолжского ТУ Росрыболовства. Для этого акваторию тщательно изучили, так как в водоеме не должно быть мелководья и хищников, при этом в нем должна присутствовать кормовая база.

Восполнение водных биоресурсов — это одно из направлений экологической политики предприятия, которую «Нижнекамскнефтехим» проводит регулярно в целях компенсации ущерба, наносимого водным ресурсам в результате водозабора.