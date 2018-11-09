Новости общества

10:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Регистрационный отдел ГИБДД в Перми расположится в Камской долине

09:28, 09.11.2018
Регистрационный отдел ГИБДД в Перми расположится в Камской долине
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отделение регистрации транспортных средств пермской ГИБДД переедет в Камскую долину.

С 9 ноября отдел регистрации начнет работать на втором этаже здания по улице Спешилова, 107. Подразделение будет оказывать государственные услуги только по регистрации транспорта, в том числе с проведением осмотра транспортных средств, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Прием квалификационных экзаменов на водительские права, обмен удостоверений, а также выдача международных водительских прав производится по прежнему адресу — бульвар Гагарина, 80.

Напомним, ранее в Казани после ремонта открыли отдел полиции «Савиново».

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты