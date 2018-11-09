Регистрационный отдел ГИБДД в Перми расположится в Камской долине

Отделение регистрации транспортных средств пермской ГИБДД переедет в Камскую долину.

С 9 ноября отдел регистрации начнет работать на втором этаже здания по улице Спешилова, 107. Подразделение будет оказывать государственные услуги только по регистрации транспорта, в том числе с проведением осмотра транспортных средств, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Прием квалификационных экзаменов на водительские права, обмен удостоверений, а также выдача международных водительских прав производится по прежнему адресу — бульвар Гагарина, 80.

Напомним, ранее в Казани после ремонта открыли отдел полиции «Савиново».