Российский фильм «Дорога» вошел в список претендентов на «Оскар»

Кинокартина «Дорога», созданная российским режиссером Дмитрием Калашниковым, вошла в список претендентов на получение премии «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм.



Документальный фильм создан в 2016 году при помощи роликов, записанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.



Полный список претендующих на «Оскар» фильмов состоит из 166 кинокартин. Шорт-лист, в который войдут 15 фильмов, станет известен 17 декабря. Пять фильмов-номинантов огласят 22 января 2019 года.



Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 24 февраля 2019 года.



Ранее сообщалось, что фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».