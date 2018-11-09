Кремль может сменить около половины членов СПЧ до конца года — СМИ

До конца 2018 года в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) ожидается ротация.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что может смениться около половины членов Совета. Как уточнил другой источник «Ведомостей», в новый состав Совета не войдут люди, которые не принимают активного участия в работе. При этом он допустил, что покинуть СПЧ могут и некоторые активные члены.

Председатель СПЧ Михаил Федотов сказал, что ему сообщили о выходе из СПЧ сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев, главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев и телеведущий Максим Шевченко.



Список новых членов Совета будет утвержден указом президента Владимира Путина перед традиционной встречей в конце года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дата встречи еще не известна.

В мае Максим Шевченко сообщил, что покинет СПЧ после отказа совета провести заседание по итогам протестных акций 5 мая.