Трех жителей Челнов обвинили в мошенничестве при поставке сельхозпродукции на более чем 40 млн рублей

В Набережночелнинский городской суд направили уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в о мошенничестве при поставке сельхозпродукции на сумму более 40 млн рублей.

По версии следствия, с конца апреля по май 2016 года один из фигурантов дела, являясь финансовым директором и одним из руководителей ООО «Камский Резерв», заключил договор поставки 800 тонн пшеницы пятого класса на одно из челнинских предприятий. Он не намеревался исполнять договорные обязательства, но с целью создания видимости он поставил контрагенту незначительную часть товара. В дальнейшем поставки были прекращены, а полученные в качестве предоплаты более 2,5 млн рублей фигурант дела присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Кроме того с августа 2016 года по май 2017 года соучастники, действуя по предварительному сговору, под предлогом поставки 3 тыс. тонн рапса на общую сумму 70 млн рублей похитили свыше 39,5 млн рублей, принадлежащие астраханскому предприятию.

Свою вину фигуранты дела частично признали, причиненный ущерб не возместили. На данный момент они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.