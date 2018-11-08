Сергей Чернышов: «Сейчас мы делаем из «Динамо-Казань» команду-звезду, а не команду звезд»

Директор женского волейбольного «Динамо-Казань» Сергей Чернышов на предсезонной пресс-конференции рассказал о задачах, поставленных перед клубом.

«Задачи на сезон самые максимальные — выигрывать титулы. Если говорить про Лигу чемпионов — пробиваться в Финал четырех. Все остальное руководством клуба и республики не принимается. Мы с этим согласны. У нас не предусмотрены премии за вторые и третьи места. Если раньше у нас была команда, которая зависела от суперзвезды Екатерины Гамовой, то сейчас мы делаем команду-звезду.

Сейчас в Казани собраны самые талантливые игроки со всей страны, и мы просто не видим смысла гоняться за звездами-легионерами. Решение поменять стратегию в пользу работы с молодежью на самом деле было на поверхности. Нас ждет трудный и насыщенный сезон. Но я верю в команду и тренера», — приводит слова Чернышова «Татар-информ».

Отметим, что в минувшем сезоне подопечные Ришата Гилязутдинова стали серебряными призерами чемпионата России, выиграли Кубок России и дошли до Раунда шести Лиги чемпионов.