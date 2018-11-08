Маскотом-талисманом «Уфы» стала пчела
Сегодня на специально организованной пресс-конференции футбольный клуб «Уфа» презентовал нового маскота-талисман команды. Им стала пчела.
В клубе рассказали, что во время домашних игр пчела будет ходить по рядам и развлекать зрителей. Название маскоту еще предстоит выбрать.
Также на мероприятии на вопросы журналистов ответили игроки команды и исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Кириченко.СпортФутбол Башкортостан
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