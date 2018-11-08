К концу недели в Башкирии похолодает до -21°

В Башкирии ожидается резкое понижение температуры к концу недели. Об этом сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в период с 9 по 12 ноября в связи с вторжением арктической воздушной массы на территорию республики температура воздуха понизится ночью до -10, -15°, при прояснениях до -16, -21°, днем до -5, -10°, в отдельных районах до -15°.

Кроме того, 9 и 10 ноября пройдет снег, на участках дорог образуется гололедица.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщил о существенном похолодании в Татарстане.