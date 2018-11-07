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Гидрометцентр сообщил о существенном похолодании в Татарстане

16:28, 07.11.2018
Гидрометцентр сообщил о существенном похолодании в Татарстане
Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня, 8 ноября, в Татарстан придет похолодание. Это связано с тем, что через республику пройдет холодный атмосферный фронт.

«В предстоящие дни в Татарстане погодные условия изменятся. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и существенно похолодает. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 9 ноября, в РТ начнет поступать холодный арктический воздух. Похолодание будет усиливаться вплоть до конца выходных. В субботу ночью температура понизится до -8 градусов.

Общество Татарстан
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