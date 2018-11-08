Минпромторг может обязать автоконцерны использовать российские краски

Минпромторг РФ потребует от автоконцернов красить машины российскими красками.

В поправках к постановлению правительства №179 сказано, что при окрашивании легковых машин с 2020 года автоконцерны должны использовать не менее 30% российской продукции. Для легких коммерческих машин этот показатель составит не менее 50%, для грузовиков — не менее 70%, для автобусов — от 80%, а для деталей, комплектующих и узлов шасси — не менее 90%.

Также с 2020 года предполагается обязать автоконцерны использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС.



Новые требования будут обсуждаться 9 ноября в ходе совещания в Минпромторге под председательством заместителя главы ведомства Виктора Евтухова, пишет «Коммерсант».



Представители авторынка считают возможным переход на отечественные шины. Лакокрасочную продукцию, соответствующую глобальным требованиям концернов, Россия в данный момент не производит.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии.