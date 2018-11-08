В Татарстане на Каме обнаружен разлив нефти на 5 километров

Сотрудники МЧС по Татарстану зафиксировали разлив нефтепродуктов протяженностью 5 км на реке Каме.



«Вблизи поселка Черепашье Рыбно-Слободского муниципального района обнаружено пятно нефтепродуктов протяженностью 5 км, шириной 150 м. Пятно движется по направлению к городу Чистополю», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Уточняется, что специалисты обнаружили несколько пятен в виде радужной пленки.

«Они нанесли на загрязнение и поверхность воды (на площади 1,5 тыс. кв. м) нейтрализующий сорбент на основе гречишной шелухи», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в результате ДТП с нефтевозом в Татарстане произошел разлив 400 литров нефти.