В Татарстане на Каме обнаружен разлив нефти на 5 километров
Сотрудники МЧС по Татарстану зафиксировали разлив нефтепродуктов протяженностью 5 км на реке Каме.
«Вблизи поселка Черепашье Рыбно-Слободского муниципального района обнаружено пятно нефтепродуктов протяженностью 5 км, шириной 150 м. Пятно движется по направлению к городу Чистополю», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.
Уточняется, что специалисты обнаружили несколько пятен в виде радужной пленки.
«Они нанесли на загрязнение и поверхность воды (на площади 1,5 тыс. кв. м) нейтрализующий сорбент на основе гречишной шелухи», — добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее в результате ДТП с нефтевозом в Татарстане произошел разлив 400 литров нефти.Происшествия Татарстан
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