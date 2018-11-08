Медведев рассказал, кто ему выбирает пиджак и галстук

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что сам решает, какой пиджак и галстук ему надеть. Однако иногда советуется с близкими.

«Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решение о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам», — приводит Life.ru заявление Медведева на онлайн-конференции в Шанхае.

Ранее Медведев посоветовал жителям Китая прочитать произведения Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Бунина и Александра Куприна.