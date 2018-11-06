Миллиардер Рыболовлев задержан в Монако – СМИ

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако для допроса по делу о коррупции.

Рыболовлев был задержан сегодня, 6 ноября, в Монако, сообщает Le Monde со ссылкой на источники. Отмечается, что власти Монако провели обыск.

В настоящее время Рыболовлев остается под стражей.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby's, потребовав компенсацию в размере не менее $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилеру Иву Бувье.