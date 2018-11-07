В Сочи осудят владельца гостевого дома за смерть мальчика из РТ после падения в ливневую канализацию

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего владельца гостевого дома в Сочи по факту гибели мальчика из Нижнекамска. В ближайшее время оно будет направлено в суд.

Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю, подозреваемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, где происходит движение людей, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы.

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское погиб мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Ребенка обнаружили спустя некоторое время без признаков жизни. Мэр Нижнекамска пообещал оказать поддержку семье мальчика.