Мэр Нижнекамска пообещал оказать поддержку семье мальчика, погибшего в Сочи

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил соболезнования родителям мальчика, погибшего в Сочи, и пообещал оказать поддержку.

«3 августа в городе Сочи, на территории курортного поселка Лазаревское, произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь юного жителя Нижнекамска Николая Малькова. Это горе, которое очень трудно описать словами… Оборвалась жизнь ребенка! Сегодня каждый житель нашего города и района скорбит вместе с родными и близкими погибшего мальчика. Примите от всех нижнекамцев искренние слова поддержки и глубокие соболезнования. Знайте, что мы рядом и готовы оказать всестороннюю поддержку», — приводит его слова сайт Нижнекамского района.

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское скончался мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Его обнаружили спустя некоторое время без признаков жизни.