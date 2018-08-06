Следком возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика из РТ после падения в ливневую канализацию в Сочи

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после падения в ливневую канаву ребенка из Татарстана и его последующей гибели.



На данный момент следователем допрашиваются свидетели происшествия. Также ведется работа по изучению документации и установлению лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское скончался мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Его обнаружили спустя некоторое время без признаков жизни. Мэр Нижнекамска пообещал оказать поддержку семье мальчика.