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Минниханов предложил построить на берегу Казанки открытые бассейны с подогревом

14:34, 07.11.2018 1
Минниханов предложил построить на берегу Казанки открытые бассейны с подогревом
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил построить на берегу Казанки открытые бассейны с подогревом.

«У нас воды много, но купаться негде. Я вот мэру Казани говорил: «Давай выделим площадки, построим на берегу бассейны». Если мы сделаем подогрев воды, можно будет с конца апреля до конца сентября спокойно заниматься спортом», — сказал он в ходе II Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП) «Инвестиции в индустрию спорта».

Ранее сообщалось, что Татарстан и Минспорта РФ подписали соглашение о сотрудничестве.

СпортОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:41
    Постройте лучше дорогу от ТЭЦ-1 на Дурскую...... Ведь дикие пробки каждый вечер ! Там всего то 500 метров надо
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