Минниханов предложил построить на берегу Казанки открытые бассейны с подогревом

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил построить на берегу Казанки открытые бассейны с подогревом.

«У нас воды много, но купаться негде. Я вот мэру Казани говорил: «Давай выделим площадки, построим на берегу бассейны». Если мы сделаем подогрев воды, можно будет с конца апреля до конца сентября спокойно заниматься спортом», — сказал он в ходе II Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП) «Инвестиции в индустрию спорта».

Ранее сообщалось, что Татарстан и Минспорта РФ подписали соглашение о сотрудничестве.