Татарстан и Минспорта РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физкультуры и спорта.

«В рамках этого соглашения мы рассматриваем вопрос проведения ряда крупных соревнований здесь, в Татарстане», — сообщил глава Минспорта, его слова приводит «РИА Новости».

Он также упомянул предстоящий чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

«Мы должны к 2024 году обеспечить 55-процентную вовлеченность граждан в занятия спортом. Во многом Татарстан для нас является пилотным регионом, потому что по количеству людей, занимающихся спортом, Татарстан входит в лидеры. Уже сейчас количество занимающихся [спортом здесь] больше 43 процентов», — сказал Колобков.