Димитрис Прифтис: «В матче с «Морнаром» нам будет нужна энергия и хорошо выстроенная защита»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы удачно провести сегодняшний матч Кубка Европы против черногорского «Морнара».

— Предстоящая игра с «Морнаром» очень важна, мы играем дома. Соперник опасен в нападении, они играют в высоком темпе, у нашего соперника много снайперов, способных совершать дальние броски.

В предстоящем матче нам нужно построить хорошую защиту и сконцентрироваться на игре, нам нужна энергия, — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Также дал свой комментарий относительно будущего соперника и форвард команды Рэймар Морган:

— Мне кажется, мы стали лучше в последних матчах, находим друг друга в игре, лучше взаимодействуем. Я с нетерпением жду матча, знаю, что наши соперники купили пару игроков. Но если мы сконцентрируемся на игре, то проведем отличный матч.