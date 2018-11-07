Димитрис Прифтис: «В матче с «Морнаром» нам будет нужна энергия и хорошо выстроенная защита»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы удачно провести сегодняшний матч Кубка Европы против черногорского «Морнара».
— Предстоящая игра с «Морнаром» очень важна, мы играем дома. Соперник опасен в нападении, они играют в высоком темпе, у нашего соперника много снайперов, способных совершать дальние броски.
В предстоящем матче нам нужно построить хорошую защиту и сконцентрироваться на игре, нам нужна энергия, — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.
Также дал свой комментарий относительно будущего соперника и форвард команды Рэймар Морган:
— Мне кажется, мы стали лучше в последних матчах, находим друг друга в игре, лучше взаимодействуем. Я с нетерпением жду матча, знаю, что наши соперники купили пару игроков. Но если мы сконцентрируемся на игре, то проведем отличный матч.
Справка
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы удачно провести сегодняшний матч Кубка Европы против черногорского «Морнара».
— Предстоящая игра с «Морнаром» очень важна, мы играем дома. Соперник опасен в нападении, они играют в высоком темпе, у нашего соперника много снайперов, способных совершать дальние броски.
В предстоящем матче нам нужно построить хорошую защиту и сконцентрироваться на игре, нам нужна энергия, — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.
Также дал свой комментарий относительно будущего соперника и форвард команды Рэймар Морган:
— Мне кажется, мы стали лучше в последних матчах, находим друг друга в игре, лучше взаимодействуем. Я с нетерпением жду матча, знаю, что наши соперники купили пару игроков. Но если мы сконцентрируемся на игре, то проведем отличный матч.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым