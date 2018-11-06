Появилось видео полета новейшего истребителя Су-57
В Сети появилось видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57. Съемка велась с рампы военно-транспортного самолета Ан-12, летевшего рядом с двумя новейшими истребителями.
Су-57 управляли Герои России — летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова генерал-майор Радик Бариев, сообщает «Звезда».
Ранее в интернете появилось видео полета пилотажной группы «Стрижи» над Казанью из кабины пилота одного из самолетов. Напомним, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» совершила тренировочные полеты в небе Казани 26 октября. Истребители МиГ-29 зафиксировали многие пользователи соцсетей.ПромышленностьОПК
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым