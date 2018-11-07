Внешэкономбанк спрогнозировал «заметное» ослабления рубля в 2019 году

Обменный курс российского рубля заметно снизится в 2019 году, но останется относительно стабильным и даже может укрепиться до конца текущего года.

«Не думаю, что сейчас возможна волна (давления на курс российского рубля, — прим. ред.). Курс до конца года сохранится на текущем уровне, может даже укрепиться. Но в следующем году, даже вне контекста санкций, курс рубля снизится», — цитирует «Интерфакс» главного экономиста Внешэкономбанка Андрея Клепача.

Он отметил, что санкции оказали «серьезное тормозящее влияние на развитие экономики», что проявляется в «дестабилизирующем влиянии на финансовом и валютном рынках». Кроме того, Россия в настоящее время «отрезана от мирового рынка заимствований».

Экономист предполагает, что по итогам года отток капитала из России превысит $60 млрд, что вдвое выше официального прогноза властей.

Ранее аналитик сообщил, что курс доллара к рублю в ноябре 2018 года будет находиться в диапазоне 65—68 рублей. Евро составит 74—76,5 рубля.

