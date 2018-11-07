Сегодня в Татарстане до +6

В среду, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенные осадки в республике не прогнозируются.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от +1 до +6 градусов. В Казани днем ожидается от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +4°С.