Башкирские гроссмейстеры заняли призовые места на первенстве мира в Гомеле

В белорусском Гомеле завершилось первенство мира по международным шашкам, в котором гроссмейстеры Башкортостана завоевали четыре медали различного достоинства.

Даниила Ильин выиграл «серебро» в классике и «золото» в блице. На счету Агаты Парахиной две серебряные награды (классика, блиц), сообщает Федерация шашек РБ.

В составе национальной сборной выступили пять спортсменов Башкортостана: Руфина Аюпова — четвертая, Айгиза Мухаметьянова — 12-я, дебютант Арслан Ахметзянов — 16-й.

В турнирах с классическим контролем и по блицу приняли участие около 300 шашистов из 15 стран.

Сборная России выиграла командный зачет, имея в активе пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали.