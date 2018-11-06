Россия 7 ноября может подписать соглашение с Китаем о поставках мяса птицы и молочной продукции

Россия и Китай 7 ноября планируют подписать протоколы о взаимных поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции.



По словам источника "Ведомостей", речь о замороженном мясе птицы и молочной продукции.

От России документы подпишет руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. С каждой стороны для взаимных поставок будут аккредитованы и допущены по 10 предприятий, сообщил собеседник газеты, не уточнив другие детали соглашения.



Напомним, что Россия не может поставлять мясо птицы на китайский рынок с 2005 года из-за вспышек птичьего гриппа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай могут выйти на объем товарооборота в $100 млрд в этом году. В 2017 году рост товарооборота между странами составил 31,5%.