Рост товарооборота между Россией и Китаем в 2017 году составил более 31% — Мантуров

Россия и Китай смогли достичь качественного прорыва в росте товарооборота в 2017 году. Об этом на третьем заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы отмечаем укрепление тренда на увеличение взаимного товарооборота между Россией и Китаем. Если в 2016 году мы говорили скорее о восстановительном росте после двухлетнего снижения, то сейчас можно вести речь о качественном прорыве. По итогам прошлого года взаимная торговля увеличилась на 31,5%, и в текущем году мы фиксируем схожую динамику», — цитирует его ТАСС.

Мантуров отметил, что в планах есть выход на товарооборот, превышающий $100 млрд.

Ранее Россия и Китай подписали соответствующую декларацию о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, по борьбе с различными угрозами.