В России могут запретить экспорт нефти для компаний, не являющихся ее производителями

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проработать возможность запрета экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их производителями.

Возможность о введении таких ограничений поручено до 12 ноября проработать Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития и ФАС.



Кроме того, ведомства должны проработать «увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок».

Вместе с этим министерствам необходимо проработать вопрос о поставках нефтекомпаниями на переработку в РФ с последующей продажей на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов в объеме не менее 17,5% добываемой нефти, передает "РИА Новости".



Ранее Дмитрий Козак призвал правительство РФ обратить внимание на «безобразия на независимых АЗС», в том числе низкое качество топлива.