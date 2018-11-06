Сегодня в Татарстане ожидается дождь с мокрым снегом и до +7

Во вторник, 6 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман и гололедица.

Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от +2 до +7 градусов. В Казани днем ожидается от +3°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +2°С до +5°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о тумане.