МЧС предупредило татарстанцев о тумане 5 и 6 ноября

ГУ МЧС РФ по Татарстану опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 20.00 5 ноября до 10.00 6 ноября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время местами на территории Татарстана и в Казани ожидается туман.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С.