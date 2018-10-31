Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Тренер победил в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения». Награда была вручена Черчесову раньше времени, так как вовремя официальной церемонии он будет находиться с российской национальной командой.

«Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу, и мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении. Я благодарю вас за награду. Понятно, что вручают ее мне, но это не до конца справедливо, поскольку успех был возможен только благодаря всей нашей большой команде», — отметил сам Черчесов.



Напомним, в середине октября сборная России под руководством Черчесова обыграла команду Турции в третьем матче Лиги наций УЕФА.