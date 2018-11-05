В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +8°С

Сегодня, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Временами осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +1°С до +6°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +3°С до +8°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +3°С до +7°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 4 и 5 ноября.