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В Кирове скончался известный пианист Юрий Миславский

10:53, 05.11.2018

Бывший директор Александровского сада, известный кировский пианист Юрий Миславский скончался на 71-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал шоумен Руслан Мамедов.

О причинах смерти не сообщается. Информация о времени и месте прощания с музыкантом появится в ближайшее время.

Добавим, Юрий Миславский долгие годы в качестве пианиста работал в гастрольном коллективе Кировской филармонии, также он являлся директором Александровского сада.

Напомним, ранее спортивный комментатор скончался в перерыве между волейбольными матчами в Уфе.

Общество Кировская область
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