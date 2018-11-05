В Кирове скончался известный пианист Юрий Миславский

Бывший директор Александровского сада, известный кировский пианист Юрий Миславский скончался на 71-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал шоумен Руслан Мамедов.

О причинах смерти не сообщается. Информация о времени и месте прощания с музыкантом появится в ближайшее время.

Добавим, Юрий Миславский долгие годы в качестве пианиста работал в гастрольном коллективе Кировской филармонии, также он являлся директором Александровского сада.

Напомним, ранее спортивный комментатор скончался в перерыве между волейбольными матчами в Уфе.