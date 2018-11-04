Над столицей Канады столкнулись два самолета
Столкновение двух самолетов произошло в воскресенье в воздухе над канадской столицей Оттавой. Один из бортов потерпел крушение.
Инцидент произошел в воскресенье около 10.00 (18.00 мск), сообщает канадский телеканал CTV News. Самолет меньшего размера потерпел крушение, в то время как более крупный борт после столкновения вернулся в международный аэропорт Оттавы.
Информация о жертвах и пострадавших не приводится.Происшествия
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