Над столицей Канады столкнулись два самолета

Столкновение двух самолетов произошло в воскресенье в воздухе над канадской столицей Оттавой. Один из бортов потерпел крушение.

Инцидент произошел в воскресенье около 10.00 (18.00 мск), сообщает канадский телеканал CTV News. Самолет меньшего размера потерпел крушение, в то время как более крупный борт после столкновения вернулся в международный аэропорт Оттавы.

Информация о жертвах и пострадавших не приводится.