На «Русском марше» в Москве задержали шесть человек

На «Русском марше» в Москве задержали шесть человек.

«Задержаны еще пять человек, в том числе двое организаторов», — сказал член оргкомитета акции Владимир Басманов.



Он отметил, что на акцию не допустили символику комитета «Нация и свобода», а также всех несовершеннолетних, передает «Интерфакс».



По данным «ОВД-Инфо», на «Русском марше» в Люблино задержали четырех человек: Анастасию Медникову, Алексея Воронцова, Марка Отвельнова и Антона Беляненко.



Акцию в День народного единства, 4 ноября, ежегодно проводят националисты. Завершилась она митингом у памятника Солдату Отечества.