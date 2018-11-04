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Происшествия

На «Русском марше» в Москве задержали шесть человек

20:32, 04.11.2018
На «Русском марше» в Москве задержали шесть человек
Фото: скриншот видео youtube.com

На «Русском марше» в Москве задержали шесть человек.

«Задержаны еще пять человек, в том числе двое организаторов», — сказал член оргкомитета акции Владимир Басманов.

Он отметил, что на акцию не допустили символику комитета «Нация и свобода», а также всех несовершеннолетних, передает «Интерфакс».

По данным «ОВД-Инфо», на «Русском марше» в Люблино задержали четырех человек: Анастасию Медникову, Алексея Воронцова, Марка Отвельнова и Антона Беляненко.

Акцию в День народного единства, 4 ноября, ежегодно проводят националисты. Завершилась она митингом у памятника Солдату Отечества.

Происшествия
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