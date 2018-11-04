Эксперт Всемирного банка отнес четыре региона ПФО к субъектам РФ с высоким экономическим потенциалом

Ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Санги включил четыре региона Приволжского федерального округа в список субъектов РФ с высоким экономическим потенциалом.

В статье Forbes он сообщил, что специалисты разработали новый индекс экономического потенциала для 56 регионов в европейской части России и выделили три коридора на западе страны, которые включают в себя регионы с высоким потенциалом.

Первый коридор, включающий в себя регионы со средневысоким и высоким потенциалом, начинается от Москвы и охватывает Ярославскую, Калужскую, Рязанскую и Липецкую области.



Второй коридор протянулся от Ростовской области на юге до Татарстана на севере и включает в себя Волгоградскую, Самарскую, Ульяновскую области и Республику Чувашию.



Третий коридор расположен на Южном Урале, в него вошли Свердловская и Челябинская области.



Ранее сообщалось, что Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 рейтинга регионов России по цифровизации в первой половине 2018 года.