Татарстан вошел в топ-3 рейтинга регионов России по цифровизации

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по цифровизации в первой половине 2018 года

Список, составленный бизнес-школой «Сколково», возглавила Москва, третье место занял Санкт-Петербург.

Из Приволжского федерального округа в топ-10 также вошла Башкирия.

Исследование основано на оценке публикаций о развитии цифровой экономики в разных регионах. Эксперты оценивали «степень позитивного влияния» государственных инициатив на цифровизацию. Их оценки по шкале от 0 до 100 были включены в оценку отдельных показателей цифровой экономики, таких как нормативное регулирование и административные показатели, кадры и учебные программы, исследовательские компетенции и технологические заделы, информационная инфраструктура, информационная безопасность, экономические показатели и социальные эффекты.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов жестко высказался по поводу директоров промышленных предприятий, которые не пришли на семинар на площадке ПАО «КАМАЗ» по вопросам цифровизации промышленности и реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».