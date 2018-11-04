«Нефтехимик» со счетом 1:0 обыграл ульяновскую «Волгу»

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик обыграл ульяновскую „Волгу“ в матче 17-го тура ОЛИМП — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче забил нападающий „Нефтехимика“ Мераби Уридия на 71-й минуте. На 83-й минуте полузащитник «Волги» Вадим Черный получил красную карточку и был удален с поля.

После этой игры «Нефтехимик» продолжил лидировать в турнирной таблице в зоне «Урал-Приволжье» с 38-ю очками. «Волга» занимает четвертую позицию, имея 27 очков.

В прошлом матче «Нефтехимик» в Челябинске сыграл вничью с местным одноименным клубом. Встреча завершилась со счетом 0:0.