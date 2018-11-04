Матч юниорских сборных России и Канады не был доигран из-за выключенного света

Хоккейный матч юниорских сборных (до 17 лет) России и Канады на Мировом кубке был остановлен из-за проблем с освещением, сообщает твиттер Федерации хоккея России.

В третьем периоде на арене «Куплекс» в канадском городе Сент-Джоне внезапно погас свет. По договоренности между командами оставшиеся семь минут матча будут доиграны позже, вечером воскресенья. Отметим, что на момент отключения света счет был 3:2 в пользу российских хоккеистов.

Сборная России выступает в группе В, где их соперниками также станут сборные Швеции и Финляндии.

