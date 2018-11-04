Мэр американского города из штата Юта погиб в Афганистане

Мэр города Северный Огден (штат Юта) Брент Тейлор погиб в результате нападения в Кабуле.

По информации CBS News, еще один солдат получил ранение. Национальная гвардия Юты подтвердила информацию о гибели военнослужащего, но не раскрыла его имя.

CNN отмечает, что нападение произошло в субботу, 3 ноября. Тейлора убил солдат афганской армии.

Брент Тейлор возглавил Северный Огден в 2013 году, до этого он также служил в Ираке. В январе 2018 года Тейлор на год сложил полномочия, чтобы отправиться на службу в Афганистан.



Ранее сообщалось, что военная операция в Афганистане обошлась США в $680 миллиардов. В бюджете Минобороны США на 2018 финансовый год на военные действия в Афганистане предусмотрено $45,9 млрд.