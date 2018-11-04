Путин передал Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа

Бурятия и Забайкальский край переданы указом президента России Владимира Путина из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

В документе также сказано, что российский лидер поручил утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей полпредов президента в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе.

Правительству РФ необходимо за три месяца привести свои акты в соответствие с указом.

Напомним, 11 октября стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой. Она объяснила свое решение «внутренними мотивами». Президент России назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора.