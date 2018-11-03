Димитрис Прифтис: «ВЭФ играет в очень организованный баскетбол, нам будет непросто»

УНИКС 4 ноября, в воскресенье, сыграет домашний матч Единой лиги ВТБ против ВЭФа из Риги. Главный тренер казанской команды Димитрис Прифтис рассказал о сопернике:

— ВЭФ играет в очень организованный баскетбол. У них есть хорошие идеи, которые они прекрасно исполняют, особенно в нападении. У них есть хорошие снайперы, и мы должны контролировать их дальние броски.

Нам будет непросто, и нужно сконцентрироваться на игре, быть на максимуме своей энергии. Также сложной задачей будет контроль подборов, потому что ВЭФ — одна из самых опасных команд в лиге ВТБ по этому компоненту, — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

С одной победой и четырьмя поражениями ВЭФ занимает 13-е место в Единой лиге ВТБ. УНИКС с тремя победами и одним поражением (в прошлое воскресенье в гостевом матче с «Химками») расположился на третьей строчке.

