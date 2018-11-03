Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играл хорошо до глупого удаления»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3 Б).
— Я считаю, что команда играла хорошо — до глупого удаления, которое перевернуло игру. Затем мы старались действовать так же, как изначально. К сожалению, не получилось.
— Не считаете, что сейв Макарова оказал более сильное влияние на исход?
— Это для вас. Для нас иначе, — сказал Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.
Следующий матч казанский клуб проведет 5 ноября в Нижнем Новгороде, где сыграет с «Торпедо».СпортХоккей Татарстан
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