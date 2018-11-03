Хабиров представителям СМИ: «Если вы не будете реагировать на несправедливые ситуации, за вас это сделают интернет и социальные сети»

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителями редакций государственных СМИ, вошедших в новую структуру под руководством «Башинформа». Он призвал журналистов реагировать на несправедливость.

«В нашем обществе огромный запрос на справедливость. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были более чуткими к этой ситуации. Потому что если вы не будете реагировать на несправедливые ситуации, за вас это сделают интернет и социальные сети», — приводит слова руководителя республики «Медиакорсеть».

Хабиров также подчеркнул, что важнейшим принципом деятельности чиновников должно стать «очеловечивание». Этим же термином — «очеловечиванием» — он назвал работу, которая сейчас проводится в социальных сетях.

«Когда глава района выходит в интернет и начинает выстраивать коммуникации с жителями, люди начинают к этому привыкать, и это помогает оперативно решать коммунальные вопросы, эффективно управлять территорией. Без интернета сейчас никуда», — заключил он.

Врио главы Башкирии заявил, что с этим необходимо работать: чиновники должны быть там, где люди. Если люди сидят в социальных сетях, значит, чиновники тоже туда придут.