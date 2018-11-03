Чебоксарские депутаты предложили ужесточить закон «о тишине» по всей Чувашии

Депутаты чебоксарского горсовета решили внести предложение в Госсовет Чувашии. Они предлагают ограничить в многоквартирных домах время проведения строительных работ.

Проект предполагает ограничение времени проведения строительно-ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 19 часов вечера до 9 часов утра, в обеденное время — с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, передает regnum.ru.

«При этом в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию данное ограничение распространяться не будет, что не отменяет для новоселов необходимости соблюдения требования федерального закона «о тишине» с 23 часов до 7 часов утра», — цитирует документ агентство.

Кроме того, парламентарии предложили увеличить штрафы до 500—1000 рублей для физлиц, 1000—1500 рублей для должностных лиц и 2000—5000 рублей для юрлиц.