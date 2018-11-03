В Уфе закрыли парковку возле Конгресс-холла

Власти Уфы перекрыли доступ на парковку возле здания Конгресс-холла. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Стоянка закрыта уже с 18 часов 3 ноября. Ограничение будет действовать до 20 часов 4 ноября.

«Просим извинения за возможные неудобства и приглашаем посетить концерт», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Уфы.

Отмечается, что праздничные мероприятия на площади у Конгресс-холла начнутся завтра в 11.00.