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В Уфе закрыли парковку возле Конгресс-холла

20:34, 03.11.2018

Власти Уфы перекрыли доступ на парковку возле здания Конгресс-холла. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Стоянка закрыта уже с 18 часов 3 ноября. Ограничение будет действовать до 20 часов 4 ноября.

«Просим извинения за возможные неудобства и приглашаем посетить концерт», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Уфы.

Отмечается, что праздничные мероприятия на площади у Конгресс-холла начнутся завтра в 11.00.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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