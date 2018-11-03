Правительство прогнозирует стремительный рост зарплат жителей Башкирии

Минэкономразвития Башкирии представило депутатам Госсобрания – Курултая РБ прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Согласно документу, в министерстве ожидают резкого роста зарплат жителей Башкирии.

Министр Сергей Новиков рассказал, что за три года зарплаты должны вырасти на 18%, передает пресс-служба Минэкономразвития РБ. Таким образом средняя зарплата должна достигнуть уровня 38,6 тысячи рублей.

Также по плану прогнозируется рост валового регионального продукта (ВРП) Башкирии на 2,0-3,4% ежегодно. Чиновники ожидают роста промпроизводства на 18%, ввода жилья на 10%. Торговля также должна подняться на 10%.

Министерство экономического развития обещает прирост капвложений на 5% и более к 2021 году.