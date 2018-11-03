Мэрия Нижнего Новгорода планирует снести заброшенный ДК им. Маяковского

Власти Нижнего Новгорода прорабатывают новый подход к собственникам заброшенных домов и участков на территории Нижнего Новгорода. Владельцу Дома культуры им. Маяковского будет предложено снести объект.

«В частности, здание ДК можно снести, передать в собственность области или муниципалитета. Я все же считаю, что восстановить его уже не удастся и необходим снос», — заявил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Осматривая здание бывшего детсада на улице Завкомовской глава Минимущества также отметил, что район нуждается в новом детском саду, передает портал «Время Н».

Во время выездного совещания Баринов заверил, что что министерство имущественных и земельных отношений «в ручном режиме» работает с теми владельцами подобных зданий, которые готовы привести в порядок свои владения.