Алека Болдуина задержали в Нью-Йорке за драку из-за парковочного места

Американского актёра Алека Болдуина задержали в Нью-Йорке за драку с мужчиной.

Как сообщает NBC, инцидент, как предполагает полиция, произошел из-за парковочного места. Информации о втором участнике конфликта и причинах драки пока нет.

На произошедшее уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он, как пишет «РИА Новости», пожелал актеру удачи.

Напомним, что год назад Болдуин получил телевизионную премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале. Награду ему принесла пародия на Трампа в комедийном телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live).