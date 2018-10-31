Пользователи осудили журналиста за шутку о гибели владельца FC Leister City

Журналист ОТР Петр Кузнецов опубликовал в Twitter шутку о гибели миллиардера Вичая Сривадханапрабха, владевшего английским футбольным клубом Leister City.

«Вертолет владельца Лестера Вичая Сривадханапрабха разбился у стадиона. Соболезнования ведущим новостей», – написал Кузнецов.

Пользователи Сети возмутились твитом ведущего, передает «Дни.ру».

«Шутить на эту тему ну как-то неуместно от слова совсем. Не ожидал», «Отписываюсь. Все нормальные люди должны сделать то же», «Я просто написала жалобу администрации сайта. Дичь какая-то и до сих пор не удалена», «Че то перебор. Пожалуй, лучше отпишусь», «В этот раз не смешно!» – ответили подписчики Кузнецова.

Напомним, тайский миллиардер Вичай Сривадханапрабх разбился 27 октября на вертолете после матча английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом». Авария произошла на парковке домашнего стадиона «лис» «Кинг Пауэр».