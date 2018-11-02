Путин предложил вернуть название ГРУ военной разведке

Президент России Владимир Путин предложил восстановить название военной разведки — Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Такое заявление президент РФ сделал в рамках поздравления военных разведчиков с наступающим профессиональным праздником.

Речь идет о Дне военного разведчика и 100-летии ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил, передает ТАСС.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что разведка является неотъемлемой частью воинского дела и ратной науки.

Ранее США добавили в санкционный список 33 юридических и физических лица, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным секторами».