В Казани назвали, кто будет выступать под лейблом Элвина Грея

Под лейблом Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей, будет выступать Вильдан Шамсутдинов под сценическим псевдонимом Вилли.

«Думаю, к 2019 году мы представим на суд зрителей и СМИ огромную качественную работу», — рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» концертный директор Грея Андрей Бажура.

Сам Элвин Грей на пресс-конференцию прибыл с опозданием, за что извинился перед журналистами и пояснил, что спал сегодня два часа. Он прибыл в Казань со съемок клипа в Москве, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Элвин Грей получил акустическую травму. Он был доставлен в Казань и госпитализирован.